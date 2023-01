Mbappé, Messi, Sergio Ramos… Toutes les infos mercato du 5 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le Real Madrid de retour à fond sur Mbappé ?

Selon les révélations de Defensa Central , le Real Madrid n'exclut pas de retenter sa chance avec Kylian Mbappé, d'autant qu'il existe une réelle possibilité que l'attaquant français du PSG soit proposé l'été prochain. L'issue de ce dossier pourrait dépendre du cas Jude Bellingham, qui serait à ce jour la priorité absolue du club merengue, mais Florentino Pérez restera à l'écoute s'il démarché par le clan Mbappé. De son côté, l'entourage du numéro 7 du PSG laisse également la porte ouverte au Real Madrid.



PSG : Feu vert pour la prolongation de Messi

L'EQUIPE fait un point dans ses colonnes du jour sur la prolongation du contrat de Messi, qui arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG, et confirme que les deux parties sont tombées d'accord : « On doit régler des petits détails. Mais ils ont leur importance », précise néanmoins une source interne du club de la capitale sur ce dossier. Ces détails concerneraient en réalité la durée du contrat et le futur salaire de Messi au PSG, mais l'idée serait de boucler le deal avant la fin du mois de janvier.



Sergio Ramos veut prolonger au PSG

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Sergio Ramos a tranché pour son avenir. Selon CBS Sports , l'ancien défenseur emblématique du Real Madrid veut prolonger son contrat et rester au delà de l'été 2023 dans la capitale, mais de son côté, la direction du PSG n'a pas encore tranché sur l'issue du dossier.



EXCLU - PSG : Une offre est tombé pour Sarabia

Ça bouge en coulisses pour Pablo Sarabia ! Selon nos informations, le PSG a reçu une offre de transfert de la part d'un club étranger, dont l'identité n'a pas filtré, pour l'ailier espagnol. Les dirigeants parisiens sont en train de l'étudier et semblent disposés à le laisser partir pour environ 10M€ cet hiver.



