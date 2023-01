Mercato - PSG : Sergio Ramos a pris une grande décision pour son avenir

De retour dans le onze de départ du PSG depuis le début de saison, Sergio Ramos doit se pencher sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain, l’international espagnol voudrait poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. Mais pour le moment, Paris n’a pas tranché pour le futur de son défenseur.

Après une saison presque blanche où il n’aura pas dépassé la dizaine de matchs joués, Sergio Ramos va beaucoup mieux. L’international espagnol a mis de côté ses pépins physiques et s’est imposé dans la charnière du PSG aux côtés de Marquinhos. Une renaissance qui tombe à pic, lui qui va devoir se pencher sur son avenir puisqu’il sera en fin de contrat en juin 2023.

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Luis Campos est prêt à entamer des négociations pour prolonger le contrat de Sergio Ramos au PSG. CBS Sports confirme d’ailleurs que l’ancien défenseur du Real Madrid voudrait continuer l’aventure avec le club de la capitale.

Al-Nassr have Sergio Ramos on their radar. Contract expires at PSG in June. PSG yet to decide whether to offer an extension. Ramos said last year he'd like to stay on behind 2023. Also told Vincent Aboubakar would be allowed to leave if an offer comes in for the Cameroon striker. pic.twitter.com/x3W5mK2pnQ