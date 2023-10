Le PSG prépare son mercato, première recrue identifiée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG se penche déjà sur son mercato hivernal, alors que onze nouveaux joueurs sont venus renforcer les rangs de Luis Enrique durant l’été. La défense apparaît comme le chantier prioritaire pour le club de la capitale, affaibli sur le côté gauche, mais le technicien espagnol verrait également d’un bon œil l’arrivée d’un renfort dans l’entrejeu.

Malgré ses onze recrues de l’été, le PSG semble ne pas avoir totalement terminé son mercato. Grâce à son gros dégraissage, marqué par les contrats non renouvelés de Lionel Messi et Sergio Ramos, et les transferts de Marco Verratti ou encore Neymar, le club a renfloué les caisses et considérablement allégé sa masse salariale, de quoi lui permettre de voir arriver le marché hivernal sereinement. Et cela tombe bien, Luis Enrique accueillerait volontiers du renfort.

Priorité à la défense

Le secteur défensif fait en effet office de priorité. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, une réflexion est menée par Luis Enrique et Luis Campos au sujet du recrutement d'un latéral gauche, Nuno Mendes étant absent jusqu’en février 2024 après avoir été opéré à la fin du mois de septembre aux ischios de la jambe droite, tandis que Layvin Kurzawa ne rentre pas dans les plans du club malgré ses quelques minutes disputées samedi contre Strasbourg (3-0) samedi. Pour l’heure, Lucas Hernandez est donc la seule solution dont dispose Luis Enrique pour le flanc gauche de sa défense, de quoi enlever à l'Espagne une option en charnière centrale alors que Presnel Kimpembe est lui aussi absent, l’international français reprenant l’entraînement en novembre sans se précipiter. Un latéral serait donc le bienvenu comme l’a confirmé Le Parisien . La venue d’un arrière central pourrait également arranger les affaires du PSG pour permettre à Lucas Hernandez de poursuivre l'intérim sur le côté, d'autant que Luis Enrique aurait constaté des problèmes de vitesse et de relance en défense.

Surprise au milieu de terrain ?