Mercato XXL au PSG, Luis Enrique interpelle ses joueurs

Pierrick Levallet

Très actif sur le mercato cet été, le PSG a bouclé onze arrivées pour se renforcer. Et depuis le début de saison, certaines recrues ont commencé à se révéler comme Manuel Ugarte, Lucas Hernandez mais aussi Bradley Barcola ces derniers temps. De ce fait, Luis Enrique a tenu à interpeller son vestiaire après le succès contre Strasbourg ce samedi (3-0).

Cet été, le PSG a mis le feu au mercato. Le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine d’arrivées pour se renforcer. Jusqu’à présent, seules quelques recrues avaient réussi à se montrer comme Milan Skriniar, Manuel Ugarte ou encore Lucas Hernandez. Mais ces derniers temps, d’autres joueurs commencent à se révéler.

Certaines recrues se révèlent au PSG

C’est notamment le cas de Bradley Barcola. Remuant dans son couloir lorsqu’il est utilisé par Luis Enrique, l’ancien de l’OL monte en puissance au PSG. Son duo avec Kylian Mbappé a d’ailleurs fait bonne impression contre Strasbourg ce samedi (3-0). Luis Enrique a alors tenu à envoyer un message à son vestiaire.

«On est dangereux un peu partout»