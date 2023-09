Le PSG peut les remercier pour le transfert de cette star

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a notamment déboursé 50M€ pour s'offrir les services d'Ousmane Dembélé. Après 6 saisons passées du côté du FC Barcelone, l'ancien joueur de Rennes fait ainsi son grand retour sur les pelouses de Ligue 1. Désormais au PSG, Dembélé s'est notamment laissé convaincre par le discours de Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, décisifs donc dans la réalisation de ce transfert.

Le PSG a multiplié les recrues durant le mercato. Une liste dans laquelle on peut notamment retrouver le nom d'Ousmane Dembélé. Le Français a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le club de la capitale. Pour quelles raisons ? Dembélé s'est confié à Téléfoot , évoquant notamment l'importance de Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi.

« Le discours du président m’a plu »

Si Ousmane Dembélé est aujourd'hui dans la capitale française, c'est donc en grande partie grâce à l'entraîneur et au président du PSG. « J’ai parlé avec le coach du PSG et le président qui m’ont dit leur projet. (...) Il y a un très bon coach, le discours du président m’a plu », a avoué Dembélé.

« Revenir en France, ça me fait plaisir »