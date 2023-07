Le PSG fait une grosse annonce mercato, Mbappé va adorer

Pierrick Levallet

Placé au centre du projet, Kylian Mbappé voit le PSG baser son recrutement pour construire autour de lui. Récemment, il était question d'aller chercher des joueurs français, parisiens de préférence, pour entourer la star de 24 ans. Mais jusqu'à présent, seul Lucas Hernandez aurait signé. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que le PSG n'avait pas abandonné ce projet, bien au contraire.

En prolongeant en mai 2022, Kylian Mbappé s’est retrouvé placé au centre du projet du PSG. Le club de la capitale entendait d’ailleurs construire autour de lui cet été. Luis Campos prévoit de recruter Bernardo Silva, comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, mais aussi un autre buteur. Mais ce n’est pas tout. Le conseiller football parisien pourrait également se tourner vers des profils bien définis pour combler la star de 24 ans.

Le PSG veut recruter des Français

Il y a quelques semaines maintenant, certaines rumeurs annonçaient que le PSG souhaitait recruter des joueurs français, parisiens de préférence. Mais jusqu’à présent, le club de la capitale n’en a recruté presque aucun. Seul Lucas Hernandez se serait engagé avec le PSG pour le moment, les autres recrues étant de nationalité étrangère. Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs annoncé que d’autres devraient arrivées prochainement.

«On a beaucoup de talents ici, on doit utiliser cet avantage»