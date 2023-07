Le Qatar a plombé Galtier, l’incroyable annonce du PSG

Pierrick Levallet

Remplacé par Luis Enrique, Christophe Galtier ne sera plus sur le banc du PSG la saison prochaine. L'entraîneur de 56 ans a rompu son contrat d'un commun accord avec le club de la capitale. Malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi ne lui a souhaité que du bien et a même avoué que la Coupe du monde ne l'avait pas mis dans les meilleures conditions cette saison.

Christophe Galtier au PSG, c’est terminé. L’entraîneur de 56 ans ne sera plus sur le banc du club de la capitale la saison prochaine. Le technicien français a rompu son contrat d’un commun accord, alors qu’il lui restait un an d’engagement. Sa première et unique saison au PSG aura été synonyme de fiasco. Éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, son équipe s’est assez souvent montrée décevante. Mais Nasser Al-Khelaïfi admet tout de même que Christophe Galtier n’a pas été mis dans les meilleures conditions, notamment avec la Coupe du monde au Qatar en plein milieu de la saison.

Viré par le PSG, Galtier reçoit un message poignant https://t.co/jihTAMPSWI pic.twitter.com/pWVF05dY9j — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

«La situation ne l’a pas aidé, avec la Coupe du monde et plein d’autres choses»

« C’est un homme fantastique, il a fait de son mieux. La situation ne l’a pas aidé, avec la Coupe du monde et plein d’autres choses. Ça a été une saison très difficile. Ce n’est pas à chaque fois une nouvelle ère mais avec Luis Enrique, ça en est vraiment une. Tout le monde connaît son style, je n’ai pas besoin de vous en parler. Je ne parle même pas de trophées, mais sa façon de jouer, c’est ce que nous voulons » a expliqué le président du PSG pour Le Parisien .

«Nous respectons tout le monde»