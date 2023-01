Le PSG entame un bras de fer avec une star

Mécontent de son temps de jeu au Paris Saint-Germain, Keylor Navas souhaite plier bagage avant la fin du mercato hivernal. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Nottingham Forest est en pole pour accueillir le gardien costaricien, mais le club de la capitale tarde à se mettre d’accord avec le pensionnaire de Premier League.

Le compte à rebours est lancé pour Keylor Navas. Alors qu’il doit se contenter des matches de Coupe de France cette saison, la doublure de Gianluigi Donnarumma souhaite quitter le PSG afin de rejoindre Nottingham Forest comme vous l’a révélé le10sport.com. Mais à quelques heures de la fin du mercato hivernal, le dossier stagne.

En effet, le journaliste Fabrizio Romano annonce ce lundi que la situation se complique concernant Keylor Navas. Ce dernier souhaite partir et privilégie bel et bien Nottingham Forest pour son avenir, mais le PSG n’aurait toujours pas donné son aval.

No green light yet from PSG for Keylor Navas loan deal to Nottingham Forest — it looks complicated as things stand 🚨🇨🇷 #transfersKeylor, keen on the move but it only depends on PSG decision and it’s not approved yet at this stage. pic.twitter.com/Pb29ewQpAl