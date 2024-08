Le PSG change d’avis, deux joueurs de Luis Enrique menacés ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival est à un peu moins d’un mois de son épilogue. Et à l’instant T, il semble que le PSG soit finalement enclin à l’idée de sacrifier l’un des deux attaquants axial recruté l’été dernier, à savoir Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos. Et ce, bien que le club parisien ait été contre pendant un temps.

Le PSG s’est montré particulièrement actif l’été dernier en menant à bien les signatures de onze joueurs, douze en incluant Xavi Simons qui avait été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Et pour ce qui est du mercato estival, le comité de direction du Paris Saint-Germain est bien moins en réussite puisque seul Matvey Safonov a officiellement déposé ses valises au PSG cet été.

Le PSG compte conserver Ramos et Kolo Muani ?

Le gardien de but russe de 25 ans pourrait être suivi par João Neves dans les prochaines heures. Un attaquant latéral est également attendu dans le but de combler le vide laissé par Kylian Mbappé. Cependant, et alors que le10sport.com vous affirmait le 21 juillet dernier que le Paris Saint-Germain ne comptait absolument pas se séparer de Randal Kolo Muani ou de Gonçalo Ramos afin de faire la place à une voire deux recrues offensives, la donne aurait changé.

Le PSG finalement prêt à se séparer de Kolo Muani ou Ramos ?

C’est en effet ce que L’Équipe affirmait dans ses colonnes mercredi. Le PSG sacrifierait Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos dans le cadre du recrutement d’un avant-centre cet été. Ce qui rejoint l’exclusivité du 10sport.com le 21 juillet dernier. Et il semblerait que le Paris Saint-Germain s’attendrait sérieusement à un départ d’une de ses deux recrues estivales de 2023 à l’instant T.