Le PSG boucle un transfert, il est aux anges

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a enflammé le mercato. Le club de la capitale a multiplié les pistes pour se renforcer et a bouclé une bonne dizaine d’arrivées. La formation parisienne s’est notamment attachée les services de Milan Skriniar. Arrivé libre après son départ de l’Inter, le défenseur central s’est très rapidement acclimaté à son nouvel environnement. En l’absence de Presnel Kimpembe, le Slovaque a pris place aux côtés de Marquinhos dans la charnière de Luis Enrique. D’ailleurs, le joueur de 28 ans se dit plutôt satisfait de ses premiers mois au PSG.

PSG : Une grande annonce va tomber pour Zaïre-Emery https://t.co/bl6DLAb8Me pic.twitter.com/aWRCBgzgjJ — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

«Je suis content»

« Mes premiers mois au PSG ? Je suis content de cette nouvelle expérience. On peut faire mieux mais je prends confiance à chaque match et entraînement. Mais je suis content. Ce serait parfait de faire un gros match à l'extérieur. Nous voulons donner de la continuité à nos résultats et nos prestations. On peut faire mieux, mais on avons les qualités pour le faire » a confié Milan Skriniar en conférence de presse ce lundi, dans des propos rapportés par RMC Sport .

La concurrence va être rude au PSG

Reste maintenant à voir si le retour de Presnel Kimpembe ne viendra pas rebattre les cartes pour la suite de sa saison. Il faut dire que le PSG a désormais un secteur défensif bien garni. Pour sa charnière centrale, Luis Enrique peut compter sur Marquinhos, Danilo Pereira, Lucas Hernandez et donc Presnel Kimpembe en plus de Milan Skriniar. La concurrence promet d’être assez rude au sein de la défense du PSG cette saison. Mais pour le moment, Milan Skriniar se plaît dans la capitale.