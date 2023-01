Le PSG a trouvé sa recrue idéale sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Comme l’a clairement annoncé Christophe Galtier, le PSG est en quête d’un nouveau renfort dans le secteur offensif en cette période de mercato estival. Marcus Thuram serait l’une des pistes activées à cet effet, d’autant que l’attaquant de l’équipe de France et du Borussia Mönchengladbach réunit tous les critères attendus par le PSG.

« On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête », annonçait Christophe Galtier samedi en conférence de presse sur la prochaine recrue attendue par le PSG d’ici la fin du mercato de janvier. L’entraîneur parisien désire donc un nouvel attaquant, et il a trouvé le profil idéal…

Thuram courtisé par le PSG

En effet, comme l’a annoncé Téléfoot, le PSG suit de très près Marcus Thuram (25 ans). Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach, l’attaquant de l’équipe de France correspond en tous points aux critères définis par Christophe Galtier et présente donc l’avantage d’être disponible à moindre coût cet hiver. Mais le PSG n’est pas seul…

Il affole le mercato