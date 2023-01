Mercato : Il est proposé au PSG, une grosse offre se prépare

Maintenant que Pablo Sarabia est parti du côté de Wolverhampton, le PSG va pouvoir se pencher sur la question de son successeur. Christophe Galtier a dressé un profil à cibler sur le marché des transferts. Mais ces dernières heures, Luis Campos aurait vu Nicolo Zaniolo lui être offert. Cependant, un autre club se tiendrait à l'affût.

Avec le départ de Pablo Sarabia, le PSG serait à la recherche d’un nouvel élément offensif à inclure dans l’effectif de Christophe Galtier. En conférence de presse, ce dernier a d’ailleurs dressé le profil de l’attaquant parfait comme prochaine recrue parisienne. En attendant, Luis Campos explore le marché des transferts. Et un joueur suivi de longue date par le PSG vient de lui être offert.

Selon les informations de Foot Mercato , Nicolo Zaniolo aurait été proposé au PSG. Malgré ses deux graves blessures au genou, l’Italien dispose toujours d’une belle cote en Serie A. L’AS Roma serait prête à négocier autour d’un prêt avec obligation d’achat. Mais le milieu offensif de 23 ans disposerait d’une autre option pour son avenir.

Tottenham are discussing a potential loan deal for Nicoló Zaniolo, including an option to buy — Roma only want permanent deal proposals as things stand. 🚨⚪️ #THFCUnderstand Spurs are also prepared to offer one player as part of the deal — Roma want €35/40m fee. pic.twitter.com/cIxTcCMTlT