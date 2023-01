Il dévoile la vérité d’un nouveau dossier mercato de l’OM

Thibault Morlain

C’était annoncé, c’est animé à l’OM durant ce mercato hivernal. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, de nombreuses rumeurs font énormément parler. Actuellement, c’est notamment le cas de Matteo Guendouzi qui est au coeur des discussions. Partira ? Ne partira pas ? Mohamed Bouhafsi est venu apporter ses informations à propos du joueur de l’OM.

A l’occasion de ce mercato hivernal, Luis Suarez, Isaak Touré et Gerson ont quitté l’OM. Dans l’autre sens, Ruslan Malinovskyi a rejoint l’effectif d’Igor Tudor, débarquant en provenance de l’Atalanta Bergame. Mais c’est loin d’être terminé, Pablo Longoria prépare encore d’autres opérations. De nombreux dossiers sont ainsi actuellement ouverts à l’OM et pour y voir plus clair sur les opérations du club phocéen, on peut compter sur Mohamed Bouhafsi.

D’abord Trossard…

Journaliste pour France Télévisions , il a, il y a quelques jours, dévoilé le dossier Leandro Trossard à l’OM. Alors que le Belge s’est finalement engagé avec Arsenal, Mohamed Bouhafsi avait révélé : « Ça fait plusieurs semaines que l’OM bosse sur ce deal. Selon un proche de Trossard, il avait donné son accord à l’OM mais Arsenal ces dernières heures a tout changé. (…) Il n’avait plus qu’un an de contrat c’est en voyant que Chelsea a piqué Mudryk à Arsenal que Brighton a décidé d’augmenter les prix. Tottenham avait fait une offre à 12. L’OM espérait l’avoir vers 20 millions ».

… et maintenant Guendouzi !