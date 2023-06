Le PSG a déjà sa réponse pour le futur entraîneur

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La piste Julian Nagelsmann s’étant considérablement refroidie, le PSG est toujours en quête de son futur entraîneur et continue donc de sonder le marché. L’option menant à Thiago Motta reste crédible, son profil étant très apprécié par le président Nasser Al-Khelaïfi. Et l’Italien a déjà donné sa réponse depuis longtemps…

Coup de tonnerre au PSG ! L’EQUIPE a lâché la bombe vendredi soir, annonçant que Julian Nagelsmann ne serait finalement pas le nouvel entraîneur du club de la capitale, une tendance qui vous avait d’ailleurs été annoncée en exclusivité dès le 6 juin dernier par le10sport.com. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont donc toujours à la recherche du successeur de Christophe Galtier, et deux noms reviennent avec insistance : Luis Enrique et Thiago Motta.

Motta rêve du PSG

Le second, ancien joueur emblématique du début de l’ère QSI au PSG (entre janvier 2012 et 2018), a d’ailleurs dirigé les U19 du club de la capitale au début de sa reconversion d’entraîneur. Et dès le mois de mars 2019, dans un entretien qu’il avait accordé à RMC Sport , Thiago Motta ouvrait grand la porte au PSG : « Il y a 99% des entraîneurs qui ont envie d’entraîner le Paris Saint-Germain parce que c’est un grand club. Le 1%, c’est Tuchel, qui est l’entraîneur aujourd’hui. Du moment où il n’est plus là, bien sûr que je fais partie des entraîneurs qui aspirent à entraîner le PSG », indiquait à l’époque le technicien italien. Nul ne doute qu’il a conservé la même motivation pour le poste.

Le PSG passé tout proche de le nommer