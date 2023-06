PSG : Tout est relancé pour l’entraîneur, il a tranché pour son arrivée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré son statut de favori, Julian Nagelsmann ne débarquera pas au PSG durant l’intersaison comme vous l’avait expliqué le 10 Sport au début du mois. L’incertitude est donc toujours de mise concernant l’identité de l’entraîneur dans la capitale la saison prochaine, d’autant qu’un autre candidat s’éloigne du Parc des Princes.

Le 10 Sport l’avait annoncé dès le 6 juin, Julian Nagelsmann avait peu de chances de débarquer dans la capitale. C’est désormais acté selon L’Équipe , qui confirme nos révélations dans ses colonnes du jour. Les discussions entre l’Allemand et le PSG ont pris fin en milieu de semaine, de quoi refermer la piste menant à l’ancien du Bayern Munich.



Qui pour remplacer Galtier ?

Désormais, Luis Enrique, Thiago Motta ou encore Xabi Alonso apparaissent comme des candidats crédibles pour prendre la succession de Christophe Galtier. Mais comme pour Julian Nagelsmann, la piste menant à Xabi Alonso pourrait vite prendre fin.

Xabi Alonso aussi s’éloigne du PSG