PSG : Surprise, ce n'est pas terminé pour Galtier

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an, Christophe Galtier est sous le feu des critiques depuis quelques mois et selon nos informations, il ne fera pas long feu au Paris Saint-Germain. Pourtant, son départ ne semble pas se passer de la meilleure des façons, alors même que l’identité de son potentiel successeur n’est toujours pas connue.

Le pari est raté. Alors que des noms clinquants étaient annoncés pour remplacer Mauricio Pochettino au printemps 2022, Luis Campos a décidé de miser sur Christophe Galtier. Ce dernier a toutefois vécu une saison catastrophique, tant au niveau sportif que personnel et nous vous avons donc annoncé sur le10sport.com qu’il va quitter le PSG.

Un seul appel entre Galtier et le PSG ?

D’après les informations de RMC Sport , les négociations avanceraient toutefois au ralenti. Il n’y aurait en effet eu qu’un seul appel téléphonique entre le coach français et le PSG ces derniers jours, depuis plus rien ! Galtier est en vacances, mais du côté du club parisien on souhaiterait assez rapidement boucler ce dossier pour enfin se concentrer sur sa succession.

Son successeur n’est toujours pas connu