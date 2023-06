PSG : Hanouna lâche une inquiétante confidence sur Mbappé

Thibault Morlain

Ces derniers jours, l'avenir de Kylian Mbappé se retrouve au centre de toutes les discussions. Restera ? Ne restera pas au PSG ? Publiquement, le Français le clame haut et fort, il veut continuer avec le club de la capitale la saison prochaine. Mais est-il pour autant heureux à Paris ? Cyril Hanouna a fait une révélation à ce sujet concernant Mbappé.

Présent ce jeudi en conférence de presse avant le match de l'équipe de France, Kylian Mbappé était très attendu pour sa prise de parole. Et pour cause... Son avenir au PSG est le feuilleton du moment et le natif de Bondy a alors été clair encore une fois : « Est-ce que je vais quitter le PSG ? J'ai déjà répondu, j'ai dit que mon objectif était de rester au PSG, c'est ma seule option pour le moment, je suis prêt à revenir à la reprise ».

Mbappé - PSG : Il annonce la date de son départ https://t.co/DMlkJihgSG pic.twitter.com/3StsHqJDfS — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

« Je le sens triste »

Mais voilà néanmoins que Kylian Mbappé ne serait pas le plus heureux des hommes à Paris. En effet, sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste , Cyril Hanouna s'est confié sur l'attaquant du PSG, assurant alors : « Kylian parfois, je le vois à Paris, je le sens triste ».

« Il ne faut jamais retenir un joueur contre son gré »