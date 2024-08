Le prochain transfert de l’OM est validé aux JO

Arnaud De Kanel

Ça ne pouvait plus durer entre l'OM et Jonathan Clauss. L'international français a donc pris la direction de l'OGC Nice et le club phocéen s'active pour lui trouver un remplaçant. La piste prioritaire mène au jeune Kiliann Silidillia, très en vue lors des JO de Paris 2024. D'ailleurs, il fait l'unanimité auprès de ses coéquipiers.

Après avoir réussi les recrutements de Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et Derek Cornelius, l'OM ne compte visiblement pas s'arrêter là et devrait bientôt officialiser la venue de Valentin Carboni. Mais ce n'est pas tout. En effet, le départ de Jonathan Clauss pour l'OGC Nice a laissé un vide que le club phocéen s'emploie déjà à combler. Selon plusieurs sources, le prochain renfort pourrait bien être le jeune latéral Kiliann Sildillia, que l'OM a ciblé pour renforcer son effectif.

L'OM dégaine pour Sildillia

Le nom de Kiliann Sildillia circule depuis quelques jours du côté de l'OM, et il semble que le club phocéen soit prêt à passer à l'action. Selon les informations de Fabrizio Romano, l'OM aurait entamé les discussions avec Fribourg en soumettant une première offre pour le défenseur français. Les négociations seraient en cours et avanceraient de manière prometteuse. Quant à Sildillia, il aurait déjà exprimé sa préférence pour l'OM, déclinant ainsi l'intérêt de Wolfsbourg pour se concentrer sur un éventuel transfert vers le club marseillais. Qualifié pour la finale des JO, le défenseur fait l'unanimité dans le vestiaire de Thierry Henry.

Sildillia est très apprécié

« Il est dur sur l’homme. J’aime évoluer avec lui parce qu’il est rassurant. J’espère qu’il continuera comme ça », lance notamment Arnaud Kalimuendo. Le portier Guillaume Restes est tout aussi fan du profil de Sildillia. « C’est un très très grand défenseur qui ne perd pas beaucoup de duels. Il nous apporte défensivement et offensivement. »