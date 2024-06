Le nouveau boss de l’ASSE annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, l’ASSE a été vendue au groupe canadien Kilmer Sports au lendemain de sa remontée en Ligue 1. C’est donc Larry Tanenbaum qui devient le nouveau propriétaire du club du Forez, avec Ivan Gazidis qui prend le poste de président. Et l’homme d’affaires canadien ne manque pas d’afficher ses ambitions avec les Verts.

L'ASSE est officiellement entrée dans une nouvelle ère. Lundi, au lendemain de l'officialisation de la remontée des Verts en Ligue 1, la vente du club a également été confirmée, le club précisant que « Kilmer Sports a annoncé aujourd’hui l’acquisition de l’AS Saint-Étienne auprès de ses actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ». C'est désormais Larry Tanenbaum qui est le nouveau propriétaire du club du Forez. Et l'homme d'affaires canadien affiche ses ambitions.

« L'AS Saint-Étienne est bien plus qu'un club de football, c'est une communauté et le cœur battant de la ville et de la région. C'est ce qui la rend si spéciale et dans laquelle il vaut la peine d'investir. Je suis ravi de faire désormais partie de la communauté de Saint-Étienne et j'ai hâte d'encourager nos Verts de Ligue 1 la saison prochaine avec 40 millions de nouveaux fans canadiens ! », lance le nouveau propriétaire de l’ASSE dans le communiqué officiel du groupe.

