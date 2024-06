Mercato - PSG : Mbappé était chaud pour... le FC Barcelone !

Thibault Morlain

Ça y est, Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Après 7 ans au PSG, le capitaine de l'équipe de France a décidé de s'engager avec les Merengue. Mais voilà que l'histoire aurait pu être totalement différente avec Mbappé qui signe... au FC Barcelone. En effet, en 2017, le joueur aujourd'hui âgé de 25 ans était proche des Blaugrana, mais a finalement rejoint le PSG quand Ousmane Dembélé lui a été préféré au Barça.

Cela faisait plusieurs années maintenant que le Real Madrid tournait autour de Kylian Mbappé. Dès 2017, les Merengue étaient intéressés par le crack français, qui était alors à l'AS Monaco. Cet été-là, Mbappé avait finalement rejoint le PSG, club où il est resté donc jusqu'à cet été 2024. Mais voilà que l'actuel capitaine de l'équipe de France aurait très bien pu signer au FC Barcelone, lui qui était visiblement très chaud à l'idée de rejoindre la Catalogne. Kylian Mbappé aurait alors pu remplacer Neymar au Barça, qui en a décidé autrement, préférant ainsi le transfert d'Ousmane Dembélé, arrivant alors en provenance du Borussia Dortmund.

« Il m'a dit que ce serait un plaisir d'aller au Barça »

C'est un certain Josep Maria Minguella, agent de joueurs, qui avait offert Kylian Mbappé sur un plateau au FC Barcelone à l'été 2017. Ayant déjà raconté plusieurs fois cette histoire, il en a rajouté une couche pour Marca à l'occasion de la signature du Français au Real Madrid. Minguella a ainsi expliqué concernant Mbappé : « Mon fils, qui était en France, m'a dit que Monaco vendait son équipe. Donc, j'ai parlé aux parents en personne, le garçons, qui avait 18 ans, suite au départ de Neymar, m'a dit que ce serait un plaisir d'aller au Barça ».

« Une histoire courte, mais triste »