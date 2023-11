Le grand retour de Zidane plombé par Mourinho ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane se prépare en coulisses à effectuer son grand retour après plus de deux ans d’inactivité. Le Real Madrid serait privilégié par le champion du monde 98. Cependant, un obstacle nommé José Mourinho pourrait contrecarrer les plans de « Zizou » avec le Real Madrid.

José Mourinho se trouve dans l’ultime année de son contrat à la Roma. Après une finale de Ligue Europa perdue la saison dernière, Mourinho avait réclamé plus de solutions sportives et un meilleur soutien de la part de ses dirigeants selon Tuttosport . Le dernier point en question n’a pas été respecté par le comité de direction de la Roma.

Pas de discussions avec la Roma pour Mourinho !

Car en effet, selon Tuttosport , la requête spéciale de José Mourinho pour l’incorporation de Francesco Totti dans l’organigramme du pensionnaire de Serie A. De quoi refroidir les relations entre les hauts décideurs de la Roma et The Special One. D’ailleurs, à l’instant T, il n’y aurait aucun échange entre les deux parties pour une prolongation de contrat de Mourinho comme le principal intéressé l’a confié à la Rai . « Mon avenir ? Je ne le sais pas, je parle avec les propriétaires, mais pas de renouvellement ».

Le retour de Zidane en danger, une bonne nouvelle tombe https://t.co/sadHcEVv3P pic.twitter.com/IP7zbTrLc6 — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Mourinho prêt à faire de l’ombre à Zidane pour le Real Madrid ?