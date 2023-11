Le boss du PSG en rêve, un avertissement tombe

Axel Cornic

Ancien joueur ainsi qu’entraineur dans les équipes jeunes du Paris Saint-Germain, Thiago Motta est en train de se faire un nom en Italie, sur le banc de Bologna. De quoi donner des idées à Nasser Al-Khelaïfi, qui aimerait beaucoup miser sur lui pour prendre les rênes de l’équipe parisienne dans un avenir proche.

Comme le FC Barcelone avec Pep Guardiola ou le Real Madrid avec Zinédine Zidane, le PSG rêve de lancer un entraineur issu de son club. Et le profil parfait est celui de Thiago Motta, même s’il n’est pas un novice puisque ces dernières années il s’est fait les dents à Genoa, La Spezia et désormais à Bologna.

«C’est trop facile», il se lâche sur le PSG https://t.co/ToIzMu99Bo pic.twitter.com/ACodfqWkGT — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

« Nous connaissions son potentiel et espérions qu'il l'exprimerait définitivement avec nous »

Le travail de l’ancien international transalpin est unanimement salué, en Italie comme à l’étranger. Mais avant de le voir au PSG il faudra avoir un peu de patience, puisque Bologna semble très satisfait de son travail. « Lorsque nous avons décidé de l'attirer ici, nous connaissions le travail qu'il avait accompli à La Spezia et en partie à Gênes. Nous connaissions son potentiel et espérions qu'il l'exprimerait définitivement avec nous. Ici, il a donné une identité à l'équipe, avec caractère et détermination, grâce au staff et en collaboration avec le club » a expliqué le directeur sportif bolonais, lors d’un entretien accordé à TMW .

« Nous voulons continuer bien au-delà de cette saison »