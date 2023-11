Le boss du PSG en rêve, c’est la douche froide

Axel Cornic

Si Luis Enrique est arrivé cet été pour remplacer Christophe Galtier, le président Nasser Al-Khelaïfi regarde déjà vers l’avenir avec un objectif qui semble tout particulièrement lui tenir à cœur. Il s’agit de Thiago Motta, qui après avoir fait ses classes dans les équipes jeunes du paris Saint-Germain commence à se faire un nom du côté de la Serie A.

Joueur emblématique du premier cycle de QSI, Thiago Motta a raccroché ses crampons en 2018, mais n’a pas du tout quitté le monde du football. L’ancien milieu sentinelle est en effet devenu entraîneur et après avoir mené les U19 du PSG, il multiplie les expériences avec le Genoa, La Spezia et désormais Bologna.

Al-Khelaïfi n’a pas oublié Thiago Motta

Son travail est remarqué et salué en Serie A, où on semble le considérer de plus en plus comme l’un des représentants intéressant de la nouvelle vague d’entraîneurs italiens. On semble d’ailleurs l’avoir également remarqué en France, puisque Nasser Al-Khelaïfi semble suivre de très près l’évolution de Thiago Motta, qu’il aimerait bien voir sur le banc du PSG dans un avenir proche. Peut-être même pour prendre la suite de Luis Enrique, dont le contrat actuel se termine en juin 2025.

« Notre désir est d'avoir une perspective à long terme avec lui »