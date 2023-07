Le boss de l'OM traumatisé, il se venge

La rédaction

Le mercato marseillais est en train de s'enflammer. Trois recrues sont arrivées, et Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang ont fait leur apparition dans le groupe marseillais présent en Allemagne, pour le stage de présaison. Et ce n'est pas tout puisque l'OM préparerait du lourd, Pablo Longoria ne voulant pas revivre le traumatisme de l'élimination en Ligue des Champions comme l'année dernière.

En course pour une qualification à la Ligue des Champions qui débutera d'ici un peu plus de deux semaines, l'OM doit se renforcer pour atteindre cet objectif. Les dirigeants olympiens travaillent donc d'arrache-pied pour faire signer le plus de joueurs compétitifs...

Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr bientôt Marseillais ?

Journaliste pour France Télévisions, Mohamed Bouhafsi garde tout de même un œil sur le mercato et alors que le dossier concernant Iliman Ndiaye, l'attaquant de Sheffield United semblait avoir pris du plomb dans l'aile, le journaliste a indiqué sur son compte Twitter un : « r etournement de situation Iliman Ndiaye. Ça se rapproche de l’OM finalement et tant mieux ! » Et ce dimanche, la piste menant à Ismaïla Sarr devient de plus en plus sérieuse, parlant d'une arrivée imminente à l'OM.

« Longoria a été un peu traumatisé par ce qu'il s'est passé en Ligue des Champions la saison dernière et veut du lourd en attaque »