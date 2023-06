La vente de l'OM est bouclée, voilà la preuve

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OM est un sujet brûlant à Marseille. Ces derniers jours, de nombreux influenceurs ont annoncé une vente imminente du club phocéen. Alors que les réseaux sociaux s'emballent sur ce sujet, Thibaud Vézirian a fait un point sur ce dossier. Le journaliste aurait mis la main sur un document attestant la vente du club.

Lancé il y a un peu plus de deux ans, le feuilleton sur la vente de l'OM est reparti de plus belle. Certains acteurs du football marseillais ont évoqué une possible arrivée d'investisseurs saoudiens à Marseille. Pour couronner le tout, il serait accompagné par Zinédine Zidane, natif de la cité phocéenne. « Zidane en Arabie Saoudite? Non ! Les bruits qui sont connus c’est que Zidane, si l’Arabie Saoudite rachète l’OM, il serait à ce moment-là le coach de cette opération. Je ne dis pas que ça va se faire, je dis que je ne serai pas étonné que cela se fasse ! Je suis un peu obligé de jouer sur les mots… » a confié Rolland Courbis, ancien coach de l'OM.

Vente OM : Une opération historique à 458M€ à prévoir ? https://t.co/DNUfdKSnqy pic.twitter.com/A74FpJjWyk — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Les influenceurs marseillais s'emballent

Mais ce n'est pas tout puisque certains influenceurs marseillais comme Bengous ou Mohamed Henni ont annoncé une vente imminente de l'OM et un départ prochain de Frank McCourt. Alors que les rumeurs se font nombreuses, Thibaud Vézirian a publié une vidéo sur le site de Team Football . L'occasion pour lui d'évoquer ce sujet et de mettre les choses au clair sur ce dossier, qui agite la toile.

« J’ai mis la main sur une signature de fusion-acquisition »