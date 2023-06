Vente OM : La bombe est lâchée, un énorme projet est confirmé avec Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelque temps, un léger bruit se faire entendre dans les couloirs. Des murmures, qui évoquent une possible arrivée de Zinédine Zidane à l'OM, dans sa ville natale, seulement en cas de départ de Frank McCourt. Ancien coach de la formation marseillaise, Rolland Courbis a évoqué ce scénario au cours d'une discussion avec l'animateur Jean-Luc Reichmann.

La possible vente de l'OM à des investisseurs venus d'Arabie Saoudite fait fantasmer les supporters marseillais, et ce depuis de nombreuses années. Dans les faits, très peu de modifications ont été observées dans l'organigramme, notamment au sommet. Frank McCourt est toujours en place, même s'il a commencé à prendre du recul. Pour certains journalistes, la position du propriétaire américain laisse clairement penser à un départ prochain.

Le feuilleton sur la vente de l'OM repart de plus belle

C'est en tout cas ce qu'affirme Thibaud Vézirian depuis plusieurs mois. Selon lui, la vente de l'OM ne fait plus le moindre doute. Et ce n'est pas Rolland Courbis, qui dira le contraire. Dimanche dernier, il avait déjà évoqué une possible arrivée d'investisseurs saoudiens à Marseille. Ils pourraient confier les rênes de l'équipe première à un certain Zinédine Zidane. Questionné par Jean-Luc Reichmann ce lundi, l'ancien coach de l'OM a précisé ses propos.

Courbis évoque un projet avec Zidane