Réunion cruciale pour Messi, ils préparent un coup de tonnerre

Sans club depuis son départ du PSG, Lionel Messi semble être proche d’un retour au FC Barcelone, une nouvelle réunion ayant eu lieu lundi après le feu vert économique de la Liga. L’Arabie saoudite ne resterait pas les bras croisés et aurait dégainé une nouvelle offre.

Lionel Messi et le PSG, c’est officiellement terminé depuis le samedi 3 juin et l’annonce de son départ. Et maintenant ? L’Arabie saoudite pousse pour qu’il signe à Al-Hilal lorsque David Beckham, co-propriétaire de l’Inter Miami, lui déroulerait le tapis rouge en coulisse. Du côté du FC Barcelone, une réunion a eu lieu au domicile de Joan Laporta lundi après que la Liga ait donné son aval pour le plan de viabilité économique proposé par le FC Barcelone.

Nouvelle réunion entre le Barça et le clan Messi, les Saoudiens ripostent avec une nouvelle offre

Les hauts décideurs d’Al-Hilal ont forcément témoigné de l’entrevue en question et auraient décidé de lancer leur contre-attaque. Le journaliste Gerard Romero, pour Jijantes FC , a confié que Lionel Messi disposerait d’une nouvelle offre saoudienne entre ses mains. Une décision forte prise après la rencontre entre Joan Laporta et Jorge Messi.

Messi n’a toujours pas décidé

Toujours selon Gerard Romero, le principal intéressé n’aurait à ce jour pris aucune décision pour la suite. En effet, le dénouement du feuilleton est attend, mais Messi n’aurait pas encore tranché. Pire, aucune opération ne serait sur le point d’être bouclée, que ce soit avec le FC Barcelone, Al-Hilal ou l’Inter Miami.