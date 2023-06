L’OM prépare une offre énorme pour une star !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le mercato est lancé dans la cité phocéenne. Maintenant que le départ d’Igor Tudor a été acté, l’OM est passé à l’action pour son recrutement. L’une des priorités est de prolonger le contrat d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria serait même prêt à faire un gros effort financier. Le président marseillais l’a d’ailleurs confirmé en conférence de presse.

Alexis Sanchez risque de ne jamais oublier son arrivée de rockstar à Marseille. Recruté en fin de mercato par l’OM alors qu’il venait de rompre son contrat avec l’Inter Milan, l’international chilien aura vécu une très belle saison sur le plan personnel. Avec 18 buts toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez a atteint son meilleur total depuis son incroyable saison 2016-2017 avec Arsenal où il avait trouvé le chemin des filets à 30 reprises.

L’OM prêt à faire un bel effort

Mais un an seulement après son arrivée à l’OM, la question de son avenir se pose déjà. Alexis Sanchez sera libre le 30 juin prochain et pour le moment, Marseille n’a toujours pas bouclé sa prolongation. Comme l’explique le journal L’Équipe , les discussions se poursuivent entre le clan Sanchez, qui est très gourmand, et l’OM. Contrairement à ce qu’elle laissait paraître en privé, la direction olympienne serait prête à offrir une belle revalorisation salariale à Sanchez.

«On lui a proposé un meilleur salaire»