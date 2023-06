Vente OM : Riolo lâche une bombe, le boss lui répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les rumeurs sur la vente de l'OM se sont faites nombreuses ces derniers jours, Daniel Riolo a évoqué la succession de Frank McCourt. Selon lui, seul Rodolphe Saadé est en capacité de s'installer à la tête du club marseillais. Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a tenu à calmer tout le monde.

Au cours d'un entretien accordé au Figaro, Daniel Riolo avait évoqué la succession de Frank McCourt à l'OM. « Qui va vouloir acheter l'OM aujourd'hui ? Le seul acheteur potentiel, c'est le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé qui possède déjà le port de Marseille et le journal La Provence. Posséder un club de foot est une affaire purement politique. On ne gagne pas d'argent, ou peu, avec un club de foot. Dans la plupart des cas, on en perd » avait-il lâché. De quoi relancer les rumeurs autour de la vente du club marseillais.

Mercato : L’OM vend la mèche pour une signature importante https://t.co/DUydQ8zbRm pic.twitter.com/zhVsDVRMRY — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Longoria répond indirectement à Riolo

Présent en conférence de presse, Pablo Longoria n'a pas évoqué, directement, l'arrivée de Rodolphe Saadé, mais il a lâché une phrase lourde de sens. « CMA CGM est un sponsor, parler de plus, ce sont des spéculations. Je remercie CMA-CGM d'être devenu sponsor. C'est agréable d'avoir dans le club l'environnement économique de la ville. On discute comme des sponsors. Parler de plus, ce sont des spéculations. C'est un coopérateur autour de la fondation, sur le social, les jeunes, les féminines. Ce sont des choses très importantes » a lâché le président de l'OM.

« Si je veux racheter l’OM ? Non »