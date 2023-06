Vente OM : Un incroyable projet annoncé, le boss s’explique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières heures, le feuilleton sur la vente de l'OM est reparti de plus belle. Présent sur le plateau de RMC, Rolland Courbis évoquait l'arrivée possible d'investisseurs saoudiens. Mais à en croire Daniel Riolo, la seule option crédible mène à Rodolphe Saadé, président du groupe CMA-CGM. En conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué la situation du milliardaire franco-libanais.

La vente de l'OM est un vieux serpent de mer, qui fait fantasmer les supporters marseillais. Et ces dernières heures, les fans se sont mis à croire à un départ de Frank McCourt après la sortie de Rolland Courbis. Sur le plateau de RMC , l'ancien entraîneur de l'OM a évoqué une possible vente du club et l'arrivée d'investisseurs saoudiens. Mais pour Daniel Riolo, Rodolphe Saadé est une option beaucoup plus crédible.

« Le seul acheteur potentiel, c'est Rodolphe Saadé »

« Qui va vouloir acheter l'OM aujourd'hui ? Le seul acheteur potentiel, c'est le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé qui possède déjà le port de Marseille et le journal La Provence. Posséder un club de foot est une affaire purement politique. On ne gagne pas d'argent, ou peu, avec un club de foot. Dans la plupart des cas, on en perd » a lâché Riolo au Figaro. Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a évoqué sa relation avec le président du groupe CMA-CGM.

« Parler de plus, ce sont des spéculations »