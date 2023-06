Thierry Henry au PSG, ses premières renforts sont connus !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG ne discute pas avec Julian Nagelsmann pour remplacer Christophe Galtier. Mais en coulisses, le technicien allemand préparerait son arrivée dans la capitale et aurait demandé à Thierry Henry de l'accompagner. L'arrivée du champion du monde 1998 pourrait pousser certains Français à rejoindre le projet parisien.

Christophe Galtier sera fixé dans les prochaines heures. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'entraîneur du PSG rencontrera ses dirigeants pour faire le point sur son avenir. Ainsi, aucun technicien n'a été contacté pour le remplacer, même si une piste semble prendre de l'épaisseur depuis quelques heures. Plusieurs médias annoncent un intérêt prononcé du PSG pour Julian Nagelsmann. Un objectif clair pour l'émir du Qatar, qui n'a, pour l'instant, noué aucun contact avec l'ancien entraîneur du Bayern Munich.

Galtier : La décision du PSG est confirmée https://t.co/ylZJz8T0xb pic.twitter.com/ROvts43s02 — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

La surprise Thierry Henry au PSG

Mais à en croire RMC Sport et L'Equipe , Nagelsmann n'a pas attendu d'être contacté par les responsables du PSG pour préparer son arrivée dans la capitale. Comme annoncé par Loïc Tanzi, il pourrait être accompagné de Thierry Henry, qui pourrait occuper un rôle d'adjoint. « La plus grande surprise est la rumeur Henry. C’est une réalité. Les deux hommes se sont parlés il y a quelques jours et ont commencé à envisager le projet parisien ensemble. Il expliquerait les décisions de Nagelsmann aux joueurs » a lâché le journaliste de L'Equipe.

« Il pourrait y avoir d’autres renforts français »