La vente de l’ASSE relancée par le clan Macron ?

Le feuilleton sur la vente de l'ASSE s'éternise sans que les supporters voient le bout du tunnel. Aux dernières nouvelles, les négociations étaient à l'arrêt, mais Bruno Le Maire semble vouloir faire bouger les choses. Le Ministre de l'Economie a remis en vente par décret les parts du club qui appartenaient à Adao Carvalho. Une décision, qui pourrait bien relancer ce dossier.

A la tête de l'ASSE depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo se montrent bien silencieux. Pourtant, la vente du club est toujours d'actualité. Depuis avril 2021, ce dossier est sur la table des deux hommes, sous le feu des critiques. Certains doutent de leur sincérité et réclament plus de visibilité.

Bruno Le Maire impliqué dans la vente de l'ASSE ?

Alors que ce dossier était à l'arrêt depuis plusieurs mois, But Football Club annonce avoir mis la main sur un décret signé par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Il est indiqué que l'Etat a remis en vente les parts d'Adao Carvalho, saisies en 2017 par la justice.

Les signaux sont positifs