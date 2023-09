Battu par l'ASSE, il craque en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté en ce début de saison, l'ASSE devait gérer un déplacement plus que périlleux à Caen samedi. Les Stéphanois ont toutefois répondu présents en s'imposant sur la pelouse du club leader à ce moment-là (1-2). Mais cela n'a pas été du goût d'Alexandre Mendy, qui pousse un gros coup de gueule contre l'arbitre.

Le début de saison de l'ASSE est loin de répondre aux attentes. A tel point que l'avenir de Laurent Batlles était déjà menacé. Et le coach stéphanois jouait probablement son avenir lors du déplacement sur la pelouse du leader Caen. Finalement, le club du Forez s'est imposé et se relance dans cette saison de Ligue 2. Mais du côté de Caen, on ne manque pas de critiquer l'arbitrage de la rencontre.

«On n'a pas perdu ce match contre Saint-Etienne, mais contre l'arbitre»

En zone mixte, Alexandre Mendy a en effet poussé un coup de gueule. « Sur le corner, Ali (Abdi) est devant, il va tirer et il le tire, c'est penalty. Pour moi, on n'a pas perdu ce match contre Saint-Etienne, mais contre l'arbitre ! », lâche l'attaquant du SM Caen. Des propos partagé par Jean-Marc Furlan.

«L’arbitre était à fond pour Saint-Etienne»