L’OM snobé au mercato, il lâche ses vérités

Lors de ce mercato estival, l’OM s’est notamment renforcé au milieu de terrain en bouclant l’arrivée d’Ismaël Koné. D’autres noms ont circulé pour débarquer à Marseille comme notamment celui de Tanguy Ndombele. Alors que l’international français était libre suite à son départ de Tottenham, il a finalement décidé de rejoindre un autre club de Ligue 1. Désormais à l’OGC Nice, Ndombele est revenu sur son choix.

Du côté de l’OM, on peut déjà compter sur deux recrues lors de ce mercato estival avec Lilian Brassier et Ismaël Koné. Les rumeurs sont toutefois nombreuses concernant les potentiels renforts pour l’effectif de Roberto De Zerbi. Sur la Canebière, il avait notamment été question d’une potentielle arrivée de Tanguy Ndombele. Passé par Amiens et l’OL en France, le milieu de terrain était libre suite à son départ de Tottenham. Toutefois, à 27 ans, Ndombele a décidé de rejoindre un autre club que l’OM, s’engageant avec l’OGC Nice de Franck Haise.

« Nice c’est un bon cadre pour un joueur de football »

Ce mercredi, Tanguy Ndombele était présenté à la presse. L’occasion pour le nouveau joueur de l’OGC Nice de se confier sur son choix. Annoncé dans le viseur de l’OM, il a alors expliqué, rapporté par France Bleu : « Revenir en France c’était le bon choix pour moi. Avec Florian Maurice on se connait bien. C’est avec lui que j’ai eu le meilleur feeling. Il a eu les mots qu’il fallait pour que je sois là aujourd’hui. Avec le coach il ne m’a pas garanti de temps de jeu. Nice c’est un bon cadre pour un joueur de football. Un grand club avec des supporters assez chaud. J’avais aussi envie de revenir en France où je me sens plus à l’aise. Je suis à une période de ma vie où j’ai envie de jouer ».

« Je sors de plusieurs saisons compliquées »

Tanguy Ndombele a également ajouté : « Je sors de plusieurs saisons compliquées. je suis arrivé fatigué. J’ai passé du temps à Mérano. en arrivant ici j’ai eu une préparation individualisée. j’espère pouvoir participer au match amical de vendredi. L’étranger c’était dur, mais ça fait partie de mon histoire. Je ne suis pas le premier qui rencontre des difficultés. il faut se poser les bonnes questions. Je ne veux pas forcément redevenir le joueur que j’étais avant. mais juste remontrer des bonnes choses. On reste des êtres humains. On n’est pas des robots. je reste en apprentissage ».