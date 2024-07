Mercato : Alexis Sanchez a tranché pour un retour à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a officialisé son départ de l'OM, Pablo Longoria serait disposé à enregistrer le retour d'Alexis Sanchez pour densifier le secteur offensif. Libre de tout contrat depuis son départ de l'Inter, l'international chilien de 35 ans privilégierait un départ à Marseille, alors que l'Udinese ferait pression pour le recruter cet été.

Et de 3 pour l’OM ? Après Ismaël Koné et Lilian Brassier, le club marseillais va densifier son secteur offensif en s’attachant les services de Mason Greenwood. L’ailier droit devrait prendre la route dans les prochaines heures afin de se rendre à Marseille et signer son contrat. Malgré cette acquisition, l’OM ne fermerait pas la porte à l’arrivée d’un autre joueur à caractère offensif, capable d’évoluer sur le côté. Le dossier Simon Adingra (Brighton) serait toujours d’actualité selon les informations de La Tribune OM, tout comme celui de Hwang Hee-Chan (Wolverhampton) et d’Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez aurait de nombreuses propositions

Après une année à l’Inter, l’international chilien est, de nouveau, libre de s’engager avec l’équipe de son choix. Malgré ses 35 ans, Alexis Sanchez aurai reçu de nombreuses propositions de contrat. En plus de l’OM, l’Udinese serait au taquet. « Depuis deux, trois ans, je lui annonce que quand il voudra il pourra rentrer chez lui et mettre un terme à sa carrière ici. Quand il arrivera, nous serons prêts à l'accueillir » a déclaré Gino Pozzo, fils du propriétaire du club frioulan. Un autre club de Ligue 1 se serait aussi manifesté ces dernières semaines.

Sanchez veut revenir, mais...

Mais toujours selon les informations de La Tribune OM, Alexis Sanchez donnerait sa priorité à un retour à Marseille. Mais ce dossier demeure particulièrement complexe, notamment en raison des exigences du joueur chilien. Ce dernier, qui aurait proposé ses services à l’OM, demanderait un salaire de 500 000€ par mois. Une somme bien trop importante pour la formation phocéenne, qui chercherait à faire des économies après une dernière saison bien décevante en Ligue 1.