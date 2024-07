Mercato : Après Aubameyang, l’Arabie Saoudite va encore plomber l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Roberto De Zerbi et sa direction comptaient sur lui cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang devrait quitter l’OM et prendre la direction d’Al-Qadsiah, qui lui propose le plus gros contrat de sa carrière. Un club saoudien qui pourrait également mettre des bâtons dans les roues de Marseille dans un autre dossier, celui d’Ezequiel Fernandez.

Bien qu’Ismaël Koné arrivera bientôt en provenance de Watford après avoir disputé la Copa América avec le Canada, l’OM pourrait s’attacher les services d’un autre milieu de terrain en cette période de mercato estival. Valentin Rongier n’est toujours pas remis de sa blessure, tandis que le club aimerait se séparer de Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. En ce sens, la direction olympienne penserait notamment à Ezequiel Fernandez.

Al-Qadsiah débarque pour Fernandez

Âgé de 21 ans, l’Argentin est sous contrat jusqu’en décembre 2028 avec Boca Juniors, qui aurait déjà refusé une première offre de l’OM pour son joueur, selon la presse argentine. Marseille ne souhaiterait pas lever l’option d’achat d’Ezequiel Fernandez, estimée à 15M€, ce que pourrait faire l’Arabie Saoudite. D’après le journaliste Fabrizio Romano, Al-Qadsiah aimerait également s’attacher les services du milieu de Boca Juniors. En ce sens, une offre de 15 millions de dollars en trois versements a été faite au club argentin, qui compte la refuser.

Fernandez avec Aubameyang en Arabie Saoudite ?

Cependant, Al-Qadsiah pourrait lever la clause libératoire d’Ezequiel Fernandez et payer cette somme en une seule fois. Après Pierre-Emerick Aubameyang, le club saoudien semble donc encore prêt à contrarier l’OM. Marseille comptait sur l’international gabonais cette saison, qui a décidé de répondre favorablement aux sirènes de l’Arabie Saoudite et plus précisément d’Al-Qadsiah, ce qui n’aurait pas été apprécié par Pablo Longoria. Ce dernier reprocherait à l’attaquant de 35 ans de ne pas lui avoir annoncé son choix en face, lui qui a encore deux ans de contrat avec l’OM, jusqu’en juin 2026, et qui rentrait dans les plans de Roberto De Zerbi.