Mercato - OM : Un grand attaquant annonce son transfert !

Arrivé l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé qu’il allait quitter l’OM cet été. Un an après sa signature, le Gabonais devrait s’engager avec le club saoudien d’Al-Qadsiah. Par le biais d’un communiqué, il a d’ailleurs rendu hommage au club phocéen.

Comme attendu, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé son départ de l'OM. Seulement un an après sa signature, le Gabonais va rejoindre l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Qadsiah, après une saison très réussie à Marseille avec 30 buts toutes compétitions confondues. L'ancien Gunner a d'ailleurs publié un message d'adieu.

Aubameyang annonce son départ

« MERCI MARSEILLE. J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais », lance l’international gabonais sur ses réseaux sociaux, avant de poursuivre.

«Je ne vous oublierai jamais»

« Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM. Je ne vous oublierai jamais », a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang.