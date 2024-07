L’OM peut remercier De Zerbi pour ce transfert XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté la saison dernière à Getafe par Manchester United, Mason Greenwood va désormais évoluer en Ligue 1. En effet, ce jeudi soir, l’OM a officialisé le transfert de l’attaquant anglais. Greenwood vient donc renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, qui ne serait visiblement pas étranger à cette opération. En effet, l’Italien aurait joué un grand rôle pour convaincre Greenwood.

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. L'attaquant âgé de 22 ans s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale ». Ce jeudi soir, l’OM a annoncé sa troisième recrue du mercato estival, moyennant 31M€. Alors que ce transfert a fait grand bruit sur la Canebière, Mason Greenwood est désormais un joueur du club phocéen.

« Marseille est un très grand club en France, peut-être le plus grand »

Suite à sa signature, Mason Greenwood a notamment accordé une interview à L’Equipe. L’occasion pour le nouveau numéro 10 de l’OM de justifier son choix de venir à Marseille et l’importance de Roberto De Zerbi dans sa décision. « Marseille est un très grand club en France, peut-être le plus grand. C'est le seul qui a gagné la Ligue des champions, en 1993. C'est un club qui a une grande histoire, un public incroyable et j'ai eu de bonnes discussions avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Je le connais un peu pour avoir vu jouer son équipe, Brighton, en Premier League », a d’abord expliqué Greenwood.

Greenwood conquis par De Zerbi

Le nouveau joueur de l’OM a ensuite développé : « Quelle a été l’importance de De Zerbi dans ma décision de signer à l’OM ? Très importante. Il a des idées tactiques très précises, j'ai vu beaucoup de matches de Premier League de son équipe, j'ai joué aussi en Premier League, bien sûr, et Brighton était une équipe très plaisante à regarder. J'ai vraiment hâte de faire partie de cette nouvelle aventure sous ses ordres à Marseille ».