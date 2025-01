Kvaratskhelia - PSG : Une «victime collatérale» est annoncée dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir échoué à le recruter l'été dernier, le PSG est revenu à la charge cet hiver pour Khvicha Kvaratskhelia avec plus de succès puisque l'international géorgien s'est engagé avec le club de la capitale pour environ 70M€, mais son arrivée risque de faire une victime importante, à savoir Bradley Barcola, qui évolue au même poste d'ailier gauche.

A la surprise générale, le PSG a vu une porte s'ouvrir cet hiver pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Six mois après avoir raté sa signature, le club de la capitale a finalement réussi à le recruter durant le mois de janvier pour environ 70M€, hors bonus.

Barcola, «victime collatérale» de Kvaratskhelia ?

Un transfert qui n'a pas fait que des heureux dans le vestiaire puisque selon les informations de L'EQUIPE, Bradley Barcola a été vu comme la « victime collatérale » de la signature Khvicha Kvaratskhelia. Il faut dire que les deux hommes évoluent au même poste.

Luis Enrique, un adepte de la concurrence

Cependant, avec Luis Enrique, tout est possible. Adepte de la concurrence et de la polyvalence, l'entraîneur du PSG a plusieurs fois prouvé sa capacité à faire évoluer ses attaquants dans différentes zones, et aux trois postes de l'attaque. Cela devrait donc permettre à Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia de cohabiter sur le terrain.