Mercato : L’OM confirme pour un joueur de l’Algérie !

En quête d'un nouvel attaquant après la vente d'Elye Wahi à Francfort cet hiver, l'OM est annoncé avec insistance sur les traces d'Amine Gouiri, l'international algérien qui évolue au Stade Rennais. Et une source interne du club marseillais aurait d'ailleurs confirmé la piste Gouiri en personne à Daniel Riolo pour la fin du mercato hivernal.

Les derniers jours du mercato hivernal promettent d'être relativement agités du côté de l'OM ! Le club phocéen, qui a récemment laissé filer Elye Wahi à l'Eintracht Francfort (26M€ + bonus et pourcentage à la revente), est en quête d'un nouveau buteur pour remplacer l'ancien Lensois. Ces derniers jours, la piste Amine Gouiri (24 ans, Stade Rennais) a été évoquée avec insistance, et le profil de l'attaquant algérien (6 sélections) semble beaucoup plaire à la direction de l'OM.

L'OM attiré par Gouiri ?

Mardi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué la détermination de l'OM à signer Amine Gouiri cet hiver : « Gouiri, ils vont faire le truc qu’ont essayé plein de gens « moi je vais y arriver ». Un peu comme avec Cherki ? Je pense que Cherki a déjà fait plus que Gouiri. Gouiri à chaque fois on rigolait c’est un but spectaculaire par an et après il disparaissait. Néanmoins, ils se disent qu’avec De Zerbi et Benatia, ils vont pouvoir en tirer quelque chose. Pas en faire le titulaire en vue de la Ligue des Champions, mais un joueur de rotation qui sera bon quand il sera sur le terrain. Quand on m’a dit ça, j’ai émis des doutes », indique l'éditorialiste de RMC.

« On peut en faire quelque chose »

Et Riolo poursuit en rapportant les propos prononcés par une source interne de l'OM, contactée justement au sujet de la piste Amine Gouiri : « On m’a dit "nous on pense qu’on peut en faire quelque chose" », explique-t-il. Reste néanmoins à savoir si Rennes sera disposé à laisser filer l'attaquant de l'Algérie d'ici la fin du mercato hivernal...