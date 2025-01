«Tu me manques», une star du PSG draguée sur les réseaux ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a frappé un très gros coup en ce mercato hivernal, avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui a d’ailleurs déjà fait ses premiers pas en Ligue 1, face au Stade de Reims (1-1). Et certains le regrettent déjà au Napoli, comme son ancien coéquipier Romelu Lukaku.

Le successeur de Kylian Mbappé est finalement arrivé, avec quelques mois de retard. Star de la Serie A, Khvicha Kvaratskhelia est la nouvelle recrue phare du PSG en ce mercato hivernal. Le cub parisien a dépensé plus de 70M€ pour et les supporters ont déjà pu le voir à l’œuvre, avec une passe décisive pour son premier match, face au Stade de Reims.

Le gros coup du PSG

Mais pendant que Kvaratskhelia faisait ses débuts avec le PSG, son ancien club du Napoli affrontait son plus grand rival en Serie A, avec le choc face à la Juventus. Et le match a tourné en faveur des hommes d’Antonio Conte, qui après avoir été dominés en première période ont totalement renversé la situation au retour des vestiaires.

Lukaku orphelin de Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia avait sûrement un œil sur ce match et a d’ailleurs tenu à féliciter l’un des buteurs de la rencontre qui est Romelu Lukaku, postant quelques emoji de lions sous l’un de ses messages sur Instagram. Et l’attaquant belge lui a répondu avec un message qui a provoqué des vives réactions en Italie, écrivant : « T’es un magicien, tu me manque mon frère ».