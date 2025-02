Luis Enrique annonce un joueur «sensationnel» au PSG

Pierrick Levallet

Si le PSG a scellé l’avenir de sept personnes il y a un peu plus d’une semaine, le cas de Senny Mayulu est réglé depuis plusieurs mois maintenant. Le crack de 18 ans a signé son premier contrat professionnel en mai dernier. Et Luis Enrique est visiblement très admiratif devant le talent de sa nouvelle pépite.

Ces derniers temps, le centre de formation du PSG est plutôt prolifique. Après Warren Zaïre-Emery, une autre pépite parisienne est en train de se montrer. Plus le temps passe, plus Senny Mayulu a la confiance de Luis Enrique. Titularisé à 6 reprises cette saison, le crack de 18 ans a eu droit à un peu plus de temps de jeu que d’habitude ce samedi soir contre Toulouse (victoire du PSG 0-1). Remplacé par Joao Neves seulement dans le temps additionnel, Senny Mayulu a rendu une plutôt belle copie.

«C’est un joueur en qui nous avons confiance»

Luis Enrique s’est d’ailleurs montré émerveillé par le talent du nouveau prodige du PSG. « Senny a été sensationnel dans sa capacité à fournir des efforts avec ou sans ballon. C’est un joueur qui m’enchante, qui récupère beaucoup de ballons et en qui nous avons confiance. Il montre que, malgré la concurrence, il a réussi à obtenir du temps de jeu et qu’il en tire profit en jouant à un haut niveau » a lancé le coach espagnol en conférence de presse après la partie.

Le PSG a déjà réglé l'avenir de Mayulu

Pour rappel, le PSG a déjà réglé l’avenir de Senny Mayulu en mai dernier. Le club de la capitale lui a fait signer son premier contrat professionnel. L’international U20 français est engagé au moins jusqu’en juin 2027 chez les Rouge-et-Bleu. Reste maintenant à voir s’il parviendra à s’imposer dans l’effectif de Luis Enrique. Senny Mayulu semble en tout cas avoir prouvé qu’il méritait sans doute un peu plus de temps de jeu au PSG.