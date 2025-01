PSG : Le départ à l’étranger qui fait rêver Barcola !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Attaquant du PSG, Bradley Barcola a différentes passions en dehors des terrains. C’est notamment le cas avec le Japon et toute la culture qui en découle. Mais voilà que l’international français n’a encore jamais eu la chance de s’y rendre. Par conséquent, Barcola ne dirait pas non pour aller en tournée au Japon avec le PSG.

« Ces histoires, ces personnages, ça m’a toujours inspiré »

Fan du Japon, Bradley Barcola s’est confié sur le sujet à Club Legacyz. Le joueur du PSG a alors fait savoir : « Pourquoi le Japon ? On me pose souvent la question, surtout quand on voit mes tatouages. En fait, c’est simple : ça vient des mangas et des animés que je regardais plus jeune. Ces histoires, ces personnages, ça m’a toujours inspiré. Ça m’a même donné envie de me tatouer des références sur les bras. Pour moi, c’est une manière de garder ces inspirations avec moi, partout où je vais ».

« Le timing n’a jamais été bon »

« Et non, je ne suis pas encore allé au Japon. Pas parce que je n’en ai pas envie ! Mais le timing n’a jamais été bon. Peut-être un jour avec le PSG, pour une tournée ? Je croise les doigts », a également fait savoir Bradley Barcola.