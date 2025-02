L'OM passe un coup de fil à Paris, jackpot !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille peut lui dire merci. Depuis son transfert à l'OM en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 4M€, Geronimo Rulli a déjà bien rendu service à l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi. D'ailleurs, le coach italien n'a pas lâché le gardien argentin de 32 ans pendant l'été.

Pour seulement 4M€, l'OM a recruté celui qui est considéré par plusieurs de ses coéquipiers, à savoir Neal Maupay ou encore Quentin Merlin, comme étant le « meilleur gardien du monde ». Roberto De Zerbi a donné un coup de main à Medhi Benatia, passé de conseiller sportif à directeur du football de l'OM depuis.

«Ils sont faits pour être ensemble», le coup parfait annoncé à l'OM ?

➡️ https://t.co/buoCfq3kX4 pic.twitter.com/3at1J9D9v1 — le10sport (@le10sport) February 15, 2025

«J'ai donc répondu que je ne pouvais pas lui donner de réponse»

Comme révélé en entrevue pour La Nacion, Geronimo Rulli a été contacté à plusieurs reprises par Roberto De Zerbi l'été dernier. Une première fois après le sacre de l'Argentine en Copa America. « Roberto De Zerbi m'a appelé après la finale de la Copa América. À l'époque, j'étais sur le point de partir aux Jeux olympiques et j'ai donc répondu que je ne pouvais pas lui donner de réponse immédiate ».

«L'entraîneur m'a recontacté pour me demander de rejoindre le nouveau projet de l'Olympique de Marseille»

Laissé dans le flou une première fois, Roberto De Zerbi est revenu à la charge après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et cette fois, ce fut le jackpot pour l'entraîneur de l'OM avec l'ex-gardien de l'Ajax Amsterdam. « Après l'élimination de l'Argentine de Paris 2024, l'entraîneur m'a recontacté pour me demander de rejoindre le nouveau projet de l'Olympique de Marseille, et j'ai accepté sa proposition. Je n'ai pas pu dire non car cela signifiait beaucoup pour moi qu'un entraîneur comme lui insiste pour m'avoir dans son équipe. La décision a été très facile à prendre ».