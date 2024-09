«Je n’avais jamais vu ça», il hallucine après son transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jusqu’à présent, Matvey Safonov n’avait connu que le club de Krasnodar. Issu du centre de formation du club russe, le gardien a pris la direction du PSG lors du dernier mercato estival. Safonov a par conséquent découvert les installations parisiennes et le nouveau centre d’entraînement flambant neuf du PSG. De quoi quelque peu impressionner le néo-Parisien.

A 25 ans, Matvey Safonov débute un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, lors du dernier mercato estival, le Russe a quitté Krasnodar pour rejoindre le PSG. Actuellement présent avec sa sélection nationale, Safonov s’est confié sur sa nouvelle vie à Paris, évoquant notamment les différences entre les deux clubs.

« À Paris, ce problème n’existe pas »

Qu’est-ce qui change donc entre Krasnodar et le PSG ? Interrogé par la sélection russe, Matvey Safonov a confié : « Le centre d’entraînement du PSG est un peu plus petit que celui de Krasnodar. Mais il me semble qu'au niveau de tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un peu plus organisé. Dans le sens où tout est à proximité, je ne marche pas du tout sur de longues distances, littéralement. J'ai quitté le vestiaire, je suis allé directement dans le couloir, j'ai quitté le couloir, je suis allé directement au cabinet médical. Donc tout est en quelque sorte confortable, vous n'avez pas besoin de parcourir de longues distances. Disons que si nous parlons de la différence entre le centre d’entraînement de Krasnodar et celui de Paris, à Krasnodar, il fallait bouger entre différents bâtiments pour arriver quelque part, et c'était très difficile de rencontrer des gens en général dans un grand centre, c'est si grand. À Paris, ce problème n’existe pas, c’est donc probablement la principale différence ».

« La principale différence est probablement le personnel »

« Naturellement, il y a quelques différences, oui. Disons, que ce qui a d’abord attiré mon attention, c’est qu'il y a une pièce spéciale dans le hall où se trouvent trois vélos et une piste, et là vous pouvez augmenter la température et faire tourner le vélo, comme si vous étiez dans un sauna. Je n’avais jamais vu ça. Mais sinon, le cryosauna, la salle de sport, presque tout est pareil. Oui, il y a des différences naturelles. Et peut-être que la principale différence est probablement le personnel, car nous avons environ sept, je pense, physiothérapeutes au PSG. Et le travail est structuré un peu différemment. Je pense que c'est la principale différence », a développé Safonov.