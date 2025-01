Incroyable, le PSG valide son transfert de rêve !

Thomas Bourseau

Au PSG, il semble être en plein rêve. Ayant grandi avec les étoiles passées par le Paris Saint-Germain depuis le début de l'ère QSI, Désiré Doué (19 ans) a toujours été un fervent admirateur du club de la capitale dont il défend les couleurs depuis son transfert à 60M€ bouclé à la dernière intersaison. Il raconte vivre un rêve éveillé.

Désiré Doué (19 ans) a tout connu au Stade Rennais. L'ailier et milieu offensif de l'équipe de France Espoirs y a effectué sa formation, ses premiers pas et y a inscrit ses premiers buts. Néanmoins, dans la foulée des Jeux Olympiques de Paris 2024 qu'il avait disputé avec la bande de Thierry Henry, Doué a snobé le Bayern Munich dans le but de signer un contrat de cinq saisons en faveur de son club de coeur : le PSG.

Donnarumma en danger ? 🔍 Un transfert inattendu pourrait secouer le PSG cet été, et tout dépend de sa prochaine décision !

➡️ https://t.co/Ajb5n1apAC pic.twitter.com/P6vxwegJQt — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

«Pour beaucoup, c'est un rêve de pouvoir jouer au PSG»

En interview au Parc des princes, Désiré Doué s'est attardé sur son choix de signer en faveur du Paris Saint-Germain. Un choix plutôt naturel si l'on se fie aux propos du principal intéressé. « J'ai toujours aimé le PSG parce que c'est le plus grand club français. C'est un club qui fait rêver et j'ai toujours suivi ce club. Il y a de très grands joueurs qui sont venus au PSG donc j'ai suivi comme beaucoup d'enfants je pense. Pour beaucoup, c'est un rêve de pouvoir jouer au PSG. Aujourd'hui, j'y suis donc je suis très content ».

«Mon arrivée s'est faite dans le speed parce que c'était à la sortie des Jeux Olympiques donc j'ai dû enchaîner pour venir m'installer ici»

A la suite de l'interview, Doué a au passage partagé la rapidité avec laquelle le feuilleton autour de son avenir a trouvé son épilogue une fois les Jeux Olympiques de Paris terminés à la mi-août.

« Mon arrivée s'est faite dans le speed parce que c'était à la sortie des Jeux Olympiques donc j'ai dû enchaîner pour venir m'installer ici. Ca s'est très bien passé par contre, mais c'était rapide et mouvementé. Mes premiers pas au Parc des princes, c'était quelque chose de magnifique en tout cas sous les couleurs du PSG, parce que j'étais déjà venu avant notamment pendant la finale des Jeux Olympiques, c'était ici. Quand je suis parti à l'échauffement, tout le monde m'a applaudi et m'a encouragé. C'est quelque chose que je tiens à souligner et je les remercie pour tous les encouragements qui me donnent au quotidien et lors des matchs aussi ».