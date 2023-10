Il s’enflamme après son transfert au FC Nantes

Thibault Morlain

Prêté la saison dernière à Auxerre, Matthis Abline n’est finalement pas resté à Rennes cet été. L’attaquant de 20 ans a de nouveau été prêté. Le voilà aujourd’hui du côté du FC Nantes au sein de l’effectif de Pierre Aristouy. Et après quelques semaines sur les bords de la Loire, Abline a fait le point sur sa situation et il semble plus heureux que jamais.

Malgré la rivalité qui peut exister entre Rennes et le FC Nantes, cela n’a pas empêché Matthis Abline de partir du premier club cité pour rejoindre le seconde. En effet, lors du dernier mercato estival, le buteur a été prêté chez les Canaris, qui disposent par ailleurs d’une option d’achat. De quoi lui valoir de nombreuses critiques. En effet, Abline a vivement été insulté par les fans de Rennes, mais désormais à Nantes, il profite du moment.

« Je suis là pour tout donner »

Dans des propos accordés aux médias du FC Nantes, Matthis Abline s’est lâché sur le début de son aventure avec les Canaris. Le joueur de Pierre Aristouy a alors fait savoir : « Je suis là pour tout donner j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée, comme j'ai pu le montrer le week-end dernier à Strasbourg. Ma première face à Lorient ? J'ai ressenti beaucoup, beaucoup de joie ! Ça m'a fait du bien, déjà, de pouvoir commencer un match de Ligue 1 et en plus, de marquer à l'occasion de cette rencontre et de notre victoire ».

