Il se fait éjecter par l’OM, sa situation empire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pas vraiment considéré par Igor Tudor, Bamba Dieng a décidé de quitter l’OM en janvier dernier pour s’engager avec Lorient. Mais depuis son arrivée chez les Merlus, l’international sénégalais a du mal à briller. Jean-Marie David, l’adjoint de Régis Le Bris, est revenu sur les débuts mitigés de l’attaquant de 22 ans.

La saison dernière, Jorge Sampaoli n’avait pas hésité à mettre Arkadiusz Milik sur le banc pour lancer Bamba Dieng. Le jeune attaquant sénégalais a inscrit plusieurs buts, de quoi lui offrir une place de choix dans le cœur de nombreux supporters de l’OM. Mais après son été mouvementé et son transfert avorté, Bamba Dieng a vécu des semaines difficiles. Même si Igor Tudor lui a fait confiance en fin d’année, Dieng a préféré quitter l’OM en janvier pour filer à Lorient.

Débuts mitigés pour Bamba Dieng

Mais avec les Merlus, l’attaquant de 22 ans a un peu de mal à s’imposer. « Il doit être acculturé au projet de jeu et de vie de la part de tout le groupe, et si c'est quelqu'un de plutôt introverti, il s'est très bien adapté. Et, comme il a manqué de temps de jeu à l'OM, il doit retrouver des repères sur le plan physique, tactique, dans le jeu, avec ses partenaires. Il avance », a déclaré Jean-Marie David, adjoint de Régis Le Bris, pour le journal L’Équipe .

Il trahit le PSG pour l'OM et rêve de Lionel Messi https://t.co/YztWb8aSED pic.twitter.com/CHi5rTRo9J — le10sport (@le10sport) April 9, 2023

«Il sait qu'il peut mieux faire»