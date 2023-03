Il recale le PSG et vit un enfer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la fin de l'année dernière, Endrick prenait une grande décision. Courtisé par les plus grandes équipes européennes, dont le PSG, la jeune pépite brésilienne décidait de s'engager avec le Real Madrid, un club qu'il rejoindra en 2024. Mais depuis sa signature, l'attaquant n'est plus vraiment lui-même sur le terrain.

A seulement 16 ans, Endrick a fait tourner la tête des plus clubs européens. Le PSG, le Barça ou encore Chelsea avaient sondé son entourage. Mais fan de Cristiano Ronaldo, le buteur de Palmeiras a décidé de signer avec le Real Madrid. « Cristiano, qui est mon idole, a joué pour le Real Madrid. C'est pourquoi j'ai choisi le Real Madrid et je pense que c'était le bon choix » avait confié Endrick.

Endrick n'a pas encore marqué cette année

Mais depuis sa signature au Real Madrid, Endrick est en grande difficulté sous le maillot de Palmeiras. Le buteur n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en 2023, et cette situation commence à interroger au Brésil. Mais malgré cette première tempête, ses coéquipiers continuent de le soutenir.

« Il est un peu anxieux, c'est vrai »