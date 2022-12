Mercato - Real Madrid : L'énorme aveu d'Ancelotti sur les coulisses du transfert d'Endrick

Amadou Diawara

Malgré l'intérêt du PSG, Endrick a choisi de s'engager en faveur du Real Madrid. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Carlo Ancelotti a évoqué les coulisses du transfert de la pépite brésilienne. Et comme l'a avoué le technicien merengue, il a rencontré Endrick l'année dernière.

Etincelant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick a tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid. Malgré l'intérêt du club emmené par Luis Campos, le crack brésilien de 16 ans n'évoluera pas en Ligue 1 à sa majorité. En effet, Endrick a snobé le PSG pour signer au Real Madrid. Une nouvelle qui enchante à la fois Carlo Ancelotti et Florentino Pérez. D'ailleurs, le technicien merengue a eu un rôle à jouer pour finaliser ce transfert.

«Je l'ai vu l'année dernière et nous avons un peu parlé»

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Carlo Ancelotti s'est enflammé pour la signature d'Endrick au Real Madrid. Dans le même temps, le coach italien a lâché quelques précisions sur les coulisses de l'opération. Et à en croire Carlo Ancelotti, il a eu un échange avec Endrick bien avant que son transfert à la Maison-Blanche soit officialisé.

«En 2024, nous avons un grand talent qui arrive, un énorme joueur»